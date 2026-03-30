萬丹森林公園二手市集 8千人尋寶

屏縣二手物市集湧入8千位鄉親尋寶。（記者羅欣貞攝）

推廣資源循環 現場也回收565支高壓容器及313公斤的廢乾電池

為推廣資源循環、讓好物重獲新生，屏東縣政府昨在萬丹森林公園廣場舉辦「二手物來來去去市集」，湧入超過八千位鄉親熱情參與，屏東縣長周春米親自和民眾一同挖寶，也捐出跑行程的同款外套義賣，由就讀陽明交大碩士班的周姓女縣民以一．五萬元標得，她開心說自己是縣長的粉絲，「捨不得穿，會好好珍藏！」；拍賣款項將由縣府捐給社福單位。

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周春米義賣外套 1.5萬捐社福

縣長周春米表示，萬丹森林公園啟用後已成為屏東重要的休憩新亮點，不但深受在地鄉親喜愛，也吸引外縣市遊客慕名而來，此次二手市集更成功匯聚近萬人潮，顯見民眾對環保與永續議題的認同。

昨天活動現場還舉辦資源回收物兌換，民眾只要攜帶乾電池或高壓容器就可兌換清潔用品或園遊券，鼓勵民眾將高火災風險垃圾回收，短短幾小時就回收了五百六十五支高壓容器及三百一十三公斤的廢乾電池，成果豐碩。

小家電維修站 幫民眾省荷包

舊衣DIY體驗攤位深受親子族群喜愛，在現場志工教學引導下，民眾動手將自備的舊衣，改造成精美面紙盒，讓舊衣活化延續生命，看到巧手完成的作品，鄉親感動說「好有成就感！」；現場設置的小家電維修站，由專業師傅幫民眾省荷包，把壞掉的吹風機、電鍋、電風扇、熱水瓶等修好，大受歡迎。

環保局表示，近年來社會快速發展與生活消費型態改變，各式商品推陳出新，廢棄物不斷增加，無形中加重了環境負擔，呼籲民眾平時減少使用一次性產品，購物自備塑膠袋、用餐備環保餐具、作好資源回收，以降低後端垃圾處理負擔，打造資源循環零廢棄社會。

現場設置小家電維修站超受歡迎。（記者羅欣貞攝）

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