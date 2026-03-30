近醫院等級 關山住宿式長照機構動土

關山住宿型長照機構29日舉行動土。（台東縣府提供）

台東縣府爭取衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於關山鎮隆興段新建住宿式長期照顧機構昨舉行動土典禮。縣長饒慶鈴指出，配合長照3.0，耗資經費三億餘元，興建九十九床住宿式長照機構，服務縱谷地區民眾，預計明年年中完工。

衛福部補助2.4億 將興建99床

地點選在台東縱谷線，由於許多年長者需全天照顧，但當地照服機構則多送往市區，也多為日照系統，不少為人子女需往返接送長輩，有此機構也能讓許多家庭得到更多喘息。

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衛生局長孫國平說，縣內住宿式長照機構是日間照顧及多功能活動區結合廿四小時的住宿型態，使長照服務更多元化，卻多集中於市區範圍，縣府向衛生福利部爭取二億四千餘萬元補助款、自籌五千一百餘萬元興建二棟地上兩層的關山住宿式長照機構，建築等級接近醫院。

饒慶鈴指出，台東六十五歲以上人口突破廿％，已邁入超高齡社會，「老老照顧」、「雙老照顧」已是常態。除已啟用池上、成功、延平、太麻里等多元照顧中心，也攜手國有財產署、東基醫療財團法人推動太平榮家舊址轉型為樂齡健康長照園區，目前第一期工程進行中，南迴則在大武同樣設住宿式長照機構，預計二〇二八年底完成，為七十五床。

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