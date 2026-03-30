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    首頁 > 生活

    阿里山花季吸客逾10萬 清明連假迎高峰

    2026/03/30 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王滿開，人氣最旺。（嘉義林業分署提供）

    阿里山工作站染井吉野櫻櫻王滿開，人氣最旺。（嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區花季三月十日登場，至昨天已有超過十萬人次入園，阿里山工作站染井吉野櫻「櫻王」盛開迎賓，前天週末入園人數達八千兩百多人次，創今年花季最高。

    「櫻王」滿開 前天8200多人入園

    林業及自然保育署嘉義分署表示，目前染井吉野櫻櫻王滿開，但連日高溫，本週恐下雨，花況可能無法維持至清明連假，而沼平公園、派出所、商店區、衛生室大門收費站等處的一、二代染井吉野櫻，以及台灣一葉蘭、玉山杜鵑及木蘭花等盛開，清明連假仍可見花團錦簇美景。

    小客車管制 設10處免費接駁站

    林業署嘉義分署指出，四月三至六日推出限定親子專屬優惠，十二歲以下兒童免費進入園區，歡迎親子觀察大自然，仰望參天巨木，漫步林間步道，感受森林的生命力。

    清明連假預計將迎來賞花人潮，林業署嘉義分署在遊樂區外安排免費接駁車，台十八線阿里山公路八十九公里至九十五公里區段（阿里山往塔塔加方向），設有小客車停車區以及十處免費接駁站，從早上五點至傍晚六點進行接駁；阿里山公路假日小客車管制，四天連假期間，六十六公里至八十八．二公里施行管制，民眾可將車輛停在六十一公里處樂野服務區，再轉搭花季疏運轉乘專車入園。

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