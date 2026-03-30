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    首頁 > 生活

    嘉市投入上億元 強化路網整治排水

    2026/03/30 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    「後庄直排一出口段改善工程」將原有的2孔涵管改建為5孔箱涵。（嘉義市府提供）

    「後庄直排一出口段改善工程」將原有的2孔涵管改建為5孔箱涵。（嘉義市府提供）

    嘉義市政府推動「牛稠溪環快東段先期聯絡道路」拓寬工程及鄰近東義路的「後庄直排一出口段」改善工程，共投入一億餘元經費，去年動工，針對區域交通路網及防洪韌性進行強化，其中牛稠溪環快東段先期聯絡道路預計今年第四季全線通車，緩解嘉北地區交通壓力，後庄直排一出口段工程可改善東義路三九六巷一帶易積淹水問題。

    牛稠溪環快東段聯絡道拓寬

    市府工務處說，牛稠溪環快東段先期聯絡道路拓寬工程由市府自籌五千萬元推動，五河分署補助鋪面改善經費二一〇〇萬元，引導民雄工業區等處貨車改行駛外圍道路，避免大型重車進入市中心；工程設計採用LED路燈與再生混凝土，預計減碳量達五九〇噸，與林業試驗所合作植栽，兼顧交通功能與都市景觀美化。

    東義路後庄直排改5孔箱涵

    東義路三九六巷附近因後庄直排一出口涵管數量不足，豪雨期間區域淹水風險攀升，市府向水利署五河分署爭取水利建設經費辦理改善工程，將原有的二孔涵管改建為五孔箱涵，並調整出水口流向，讓通洪量大幅提升，排洪效益提升達四．八三倍，將可改善長期積淹水問題。

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