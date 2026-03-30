古坑春茶乾旱減產逾2成 啟動天災救助

種茶逾40年的廖永樹指出，今年茶災是數一數二嚴重。（記者李文德攝）

雲林古坑鄉為縣內產茶重鎮，因乾旱少雨，傳出樟湖、草嶺地區的茶樹受災枯黃。茶農說，茶樹吐不出新芽，今年春茶嚴重減產，種茶生涯少見的慘況。農業部茶改場現勘發現茶葉褐化，初判損失逾兩成，符合農業天然災害救助條件，將啟動相關程序。

雲林縣種茶面積三四二公頃，古坑鄉約三三六公頃，占全縣九成八，樟湖、草嶺、桂林、華山等村落為主要產茶區。

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無雨難萌芽 引水灌溉效果有限

種茶逾四十年的樟湖村長廖永樹表示，今年一、二月無雨，導致茶樹無法順利萌芽，有部分茶樹甚至落葉枯死，他的近一公頃茶園即便緊急引水灌溉，效果仍有限，今年「茶災」是數一數二少見，希望啟動天然災害救助免現勘，簡化災損認定流程，不然恐怕夏茶也遭殃。

樟湖茶農詹美麗指出，自己種植的一．一公頃茶園也無法倖免，原本每公頃可收六、七千台斤茶菁，今年可能收不到一半產量，無水源者可能還不到一成，茶農們苦不堪言。

草嶺高海拔 受災茶園超過8成

旱災也衝擊古坑高海拔山區的草嶺村，村長陳兵通說，連月無雨導致茶樹停止成長，粗估超過八成茶園受災，光靠山嵐霧氣無法讓茶樹正常生長。

立委劉建國前天邀請茶改場、農糧署等單位會勘茶園受災情形。茶改場南部分場長林儒宏表示，今年古坑茶區一、二月累積雨量僅十四毫米，三月卅七． 五毫米，降雨量不足，初勘發現茶葉嚴重褐化，粗估損失逾兩成，將啟動天然災害救助相關程序。

立委張嘉郡也將在今天邀請農業部及雲林縣府四方會勘，協助茶農爭取免現勘，以利加速天災救助流程。

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