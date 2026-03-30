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    首頁 > 生活

    中東戰火影響船班 休耕綠肥太陽麻種子缺貨

    2026/03/30 05:30 記者劉婉君／台南報導
    受到中東戰火影響，農民休耕轉作的太陽麻種子，目前也因船班問題而缺貨。（記者劉婉君攝）

    受到中東戰火影響，農民休耕轉作的太陽麻種子，目前也因船班問題而缺貨。（記者劉婉君攝）

    中東戰火持續延燒，航運船班大亂，農田休耕期種植的綠肥之一太陽麻，因種子自印度進口，船班遲遲無法抵台，致太陽麻種子缺貨，依進口商不同，預計四月中或五月初才能到貨，每台斤價格上漲二至三元。種子行的業者鼓勵農民改種國產青皮豆，每斤比太陽麻便宜約二元。

    農民表示，田菁、太陽麻、青皮豆都是農糧產業調整與轉型計畫的綠肥作物，申報休耕，如種植綠肥，可獲一分地四千五百元給付獎勵。太陽麻的耐旱性較高，原本三月種植，趕上區公所四月底開始查核一期作申報，但許多地區傳出缺貨。

    善化區農會小組長蕭文欽指出，太陽麻種子全年都有進口，平均一分地約需十斤種子，原本還有存貨，因中東發生戰事，船班無法順利銜接才會造成缺貨，根據目前接到的訊息，下個月應會到貨。

    永康區則傳出原本預計四月抵台的船班，將延到五月初，永康區農會與永康區公所協調因應方案。農會人員表示，公所查核至六月底止，太陽麻種植後約一週即會發芽，若五月到貨應不致影響查核。

    農業局表示，已將相關訊息傳達給農糧署，後續將視實際狀況採取因應措施。

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