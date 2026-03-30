桃園產業用地缺口2500公頃 擬與地主合作

桃園市開發產業用地，大溪、大園及頭洲三個園區計畫正由內政部審查中。圖為大園產業園區基地。（記者鄭淑婷攝）

經發局：大溪、大園及頭洲3園區計畫 內政部審查中

桃園市產業進駐需求旺盛，初估工業用地仍有逾二五〇〇公頃缺口，最主要原因來自用地取得困難，民代建議市府應建立相關機制，透過地主合作參與開發方式，加速土地取得；市府經濟發展局長張誠表示，「大大頭」大溪、大園及頭洲三個園區計畫正在內政部審查，未來在協議價購外，將規劃與地主合作方式開發。

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因應桃竹苗大矽谷 需求旺盛

市議員許家睿表示，依據二〇二四年度桃園市國土計畫專案通盤檢討，目標至二〇三六年，桃園產業用地總需求數量為一萬五二八四．三公頃，扣除現階段總供給數量及已規劃、規劃中的用地，仍有二五一八．五三公頃用地缺口，因應桃竹苗大矽谷計劃及未來桃園產業發展，市府應加速新增產業用地，並落實規劃中的產業園區。

許家睿說，目前全台公辦產業專區用地取得方式多為協議價購，因地主無法配回土地參與後續開發設廠，導致產專區開發經常受阻或被迫縮小範圍，但土地開發條例並未限制用地取得僅能使用協議價購，建議經發局應研議一套讓地主能夠參與合作開發的機制，加速土地取得進度。

民代籲協議價購外 另建機制

張誠表示，「市府已經在做了」，大溪、大園、新屋頭洲三個園區，去年已通過公益性、必要性審查，目前內政部正審查計畫，考量用地取得越來越困難，市府也規劃與地主合作開發機制。

經發局說明，三個園區順利取得開發許可後，就會進入用地取得階段，依照徵收條例，徵收前會採協議價購方式，並規劃合作開發機制，地主若有工廠開辦計畫，只要符合產業類別及環境要求，即可採取合作方式開發，並以原有土地權值配回土地，市府對此設有開發期程，避免屯地。

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