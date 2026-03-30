《中央總預算卡關》張善政甩鍋中央 綠營促速與6藍委溝通

市議員魏筠批藍營卡關中央總預算，影響桃園市鐵路地下化工程。（記者李容萍攝）

桃市受影響預算600億 2議員喊話張勿混淆視聽 應超越黨派處理

中央總預算案仍卡關，針對國民黨桃園市長張善政昨呼籲行政院長卓榮泰趕快執行立院同意先行動支的七一八億元新興計畫，並指「公文到院長桌子，整個台灣在等你，應趕快執行。」對此，民進黨桃園市議員魏筠、許家睿不滿，反問張善政：「你當行政院長時，立法院有這麼卑劣嗎？」喊話張應超越黨派，儘速與國民黨六名桃園市立委溝通，才是盡責的表現。

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公共建設與民生政策 面臨中斷風險

魏筠表示，桃園市政府二〇二六歲出總預算中，計畫型補助款約三五九億元，在扣除市庫墊付與延續性計畫後，仍有近二九二億元處於高度不確定狀態；另有統籌分配款缺口約二九五億元，同樣未明；兩者合計約六〇〇億元，占桃園市整體預算的三分之一，直接影響最關鍵的公共建設與民生政策，包括河川排水工程、北北基桃TPASS通勤月票、身心障礙補助、長照服務、客運營運補貼，以及高中以下學校輔導諮商人力等。

魏筠說，市民引領期盼的鐵路地下化工程，今年新增五十億元經費，卻因政治算計繼續延宕，今年二月她在議會專案報告明確指出，「中央總預算遭到杯葛，桃園多項重大政策將面臨停滯甚至中斷風險」，當時市府沒有正面回應，也沒有提出具體因應做法，這兩天張善政卻說「TPASS預算未能執行，是因為公文卡在卓榮泰手中」，她認為，張善政曾任行政院長，「在明知制度規範下，卻仍刻意混淆視聽。」

許家睿表示，藍白立委通過決議要行政院先動支新興計畫預算，但試問，沒有經過立法院三讀通過的法定預算，行政機關若先動支，之後立法院若做成刪減決議，這當中的法律及政治責任誰要負責？

新聞處：若在乎民生 趕快執行預算

對此，市府新聞處長羅楚東指出，問題的關鍵很清楚，對於立法院已經同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？以TPASS為例，不是不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰趕快依法執行；他強調，中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，另一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦。

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