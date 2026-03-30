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    首頁 > 生活

    芬園大彰路「櫻花大道」 500棵開8成

    2026/03/30 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路「櫻花大道」，500棵櫻花樹大開8成。（記者湯世名攝）

    彰化縣芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路「櫻花大道」，500棵櫻花樹大開8成。（記者湯世名攝）

    彰化縣芬園鄉與南投縣交界的一三九線大彰路，長達二公里的五百棵櫻花樹大開八成，由八重櫻、河津櫻及富士櫻三大品種組成的「櫻花大道」，沿線粉色系、紅色系的櫻花爭妍鬥豔，綠色公路抹上春天的彩妝，讓往來的自行車友驚艷，直呼「超浪漫」。

    八重櫻、河津櫻、富士櫻爭艷

    一三九線的「櫻花大道」，是由有「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府於十多年前捐贈，共種植八重櫻、河津櫻及富士櫻三大品種逾五百棵，均是由他改良的平地熱帶櫻花。

    花期預計清明節達最高峰

    「哇，好美的櫻花！」最近有不少遊客、單車族造訪「櫻花大道」，被沿線盛開的河津櫻、八重櫻、富士櫻所吸引，紛紛停車駐足賞花或拍照。有車友表示，這些櫻花每年此時盛開冒出深紅、粉紅花朵，為綠色公路景觀增色不少，他們騎到這裡時都會刻意放慢車速，欣賞櫻花美景，忘了疲累。

    生態攝影師米諾斯說，一三九線沿線櫻花已大開八成，花期預計到清明節達到最高峰，歡迎民眾把握機會前來賞櫻，一旦錯過要等明年了。

    彰化縣芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路「櫻花大道」，500棵櫻花樹大開8成。（記者湯世名攝）

    彰化縣芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路「櫻花大道」，500棵櫻花樹大開8成。（記者湯世名攝）

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