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    首頁 > 生活

    彰市社區路燈停擺一年 協調3次未解

    2026/03/30 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市彰化警分局莿桐派出所後方平順街透天社區是新興社區，社區路燈已停擺近一年。（記者張聰秋攝）

    彰化市彰化警分局莿桐派出所後方平順街透天社區是新興社區，社區路燈已停擺近一年。（記者張聰秋攝）

    彰化市彰化警分局莿桐派出所後方平順街透天社區是新興社區，白天連排透天厝新穎氣派，但入夜後，整條街卻陷入一片漆黑，因社區路燈已停擺近一年，主因是未繳電費被斷電，社區居民感慨有如「三等國民」！

    住戶指出，平順街不僅是社區主要道路，也是通往彰化市果菜市場的一般道路，晚上路燈不亮很危險。居民為此已開過三次協調會，問題依舊未解，社區約三百戶住戶，到了晚上街道黑漆漆，讓人不安。

    有住戶強調「只要能亮起來，電費我們願意認養也沒關係」，但也有住戶持認為，路燈是公共設施，應由政府負責，且社區為透天住宅，沒有成立管委會的必要，不想額外負擔管理費。

    據了解，該社區屬自辦市地重劃區，當年原開發申請人承諾負責公共設施管理與運作，沒想到，開發商固定繳費一段時間後，去年起停止支付電費，路燈因此斷電至今。

    縣府建設處表示，該案二〇一四年經內政部核定變更為住宅區，附帶條件即為公共設施須由社區管理委員會維護，去年五月縣府召開協調會，要求原開發申請人履行責任，也於十月再向住戶說明當初都市計畫變更始末，後續將持輔導社區成立管委會，解決路燈與公共設施管理問題。

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