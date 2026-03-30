投縣兒童節禮物 禮券有彈性竄紅新選項

兒童節禮物，竹山公所首度送超商二百元禮券。 （竹山鎮公所提供）

兒童節將屆，南投縣十三鄉鎮市公所陸續發送兒童節禮物，今年不少公所為了送實用禮品想破頭，有的因應3C世代，送檯燈護眼，有的送跳繩、棒球組，鼓勵多運動，更有部分公所首度送超商二百元禮券，供學童買早餐、點心自由運用，讓兒童節禮物更具彈性，成為竄紅新選項。

因應3C世代 名間送檯燈

名間鄉公所今年兒童節送檯燈，鄉長陳翰立表示，他是手機重度使用者，不希望學童在光線不足下使用3C產品，才選擇送檯燈，避免影響視力。

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草屯送跳繩 仁愛是棒球組

竹山鎮、魚池鄉公所今年首度送二百元超商禮券，其中竹山鎮還提供鎮上四月份的劇團表演行事曆，方便親子就近欣賞；鹿谷鄉公所則是近年都送二百元超商禮券。

魚池鄉公所說，每年都在想不一樣的兒童節禮物，由於送背包、文具用品重複性高，才會改送更具彈性的超商禮券，也可讓家長教育小孩如何花用手上的禮券。

另水里鄉依高、低年級送羽球拍或壓克力彩色筆，南投市也依國小高、低年級、幼兒園，分別送餐袋、水壺、玩具球，草屯鎮送計步跳繩，信義鄉送跳繩、電子畫板，仁愛鄉送兒童棒球組。

集集鎮送便當盒與餐袋，中寮鄉送便當盒與環保杯，國姓鄉送不鏽鋼便當盒，埔里鎮結合十八度C巧克力工房送曲奇餅乾。

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