為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    投縣兒童節禮物 禮券有彈性竄紅新選項

    2026/03/30 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    兒童節禮物，竹山公所首度送超商二百元禮券。 （竹山鎮公所提供）

    兒童節禮物，竹山公所首度送超商二百元禮券。 （竹山鎮公所提供）

    兒童節將屆，南投縣十三鄉鎮市公所陸續發送兒童節禮物，今年不少公所為了送實用禮品想破頭，有的因應3C世代，送檯燈護眼，有的送跳繩、棒球組，鼓勵多運動，更有部分公所首度送超商二百元禮券，供學童買早餐、點心自由運用，讓兒童節禮物更具彈性，成為竄紅新選項。

    因應3C世代 名間送檯燈

    名間鄉公所今年兒童節送檯燈，鄉長陳翰立表示，他是手機重度使用者，不希望學童在光線不足下使用3C產品，才選擇送檯燈，避免影響視力。

    草屯送跳繩 仁愛是棒球組

    竹山鎮、魚池鄉公所今年首度送二百元超商禮券，其中竹山鎮還提供鎮上四月份的劇團表演行事曆，方便親子就近欣賞；鹿谷鄉公所則是近年都送二百元超商禮券。

    魚池鄉公所說，每年都在想不一樣的兒童節禮物，由於送背包、文具用品重複性高，才會改送更具彈性的超商禮券，也可讓家長教育小孩如何花用手上的禮券。

    另水里鄉依高、低年級送羽球拍或壓克力彩色筆，南投市也依國小高、低年級、幼兒園，分別送餐袋、水壺、玩具球，草屯鎮送計步跳繩，信義鄉送跳繩、電子畫板，仁愛鄉送兒童棒球組。

    集集鎮送便當盒與餐袋，中寮鄉送便當盒與環保杯，國姓鄉送不鏽鋼便當盒，埔里鎮結合十八度C巧克力工房送曲奇餅乾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播