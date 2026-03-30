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    首頁 > 生活

    台中會展中心湧人潮 爆停車亂象

    2026/03/30 05:30 記者黃旭磊／台中報導

    二〇二六TMTS台灣國際工具機展落幕，民眾發現會展中心周邊出現停車混亂與交通壅塞，國民黨台中市議員楊大鋐接獲多起投訴，痛批交通狀況將加惡化，中市府表示，中心周邊設五處停車場、提供約二六三〇席汽車格，待水湳轉運中心完工後，將提升至三二五三席改善停車狀況。

    二〇二六TMTS台灣國際工具機展，廿六日至廿八日在台中國際會展中心登場，匯集四百家廠商、一千八百攤展出，三天以來吸引更多人潮入館，民眾抱怨，停車場內部規劃明顯缺失，汽機車未分區管理，還有機車停上人行道，行人根本沒辦法走路，簡直是違規亂象。

    楊大鋐指出，會展中心停車資訊未整合、未即時更新，讓入館民眾誤判停車狀況，大量車流回堵到會展中心外圍，車流問題是系統性缺失，若不儘速改善，未來滿檔展期活動只會更加惡化。

    交通局長葉昭甫說，會展中心周邊設五處停車場，待水湳轉運中心完工後將提升至三二五三席車位，整體停車供給充足，而目前各停車場剩餘車位上傳至台中交通網APP供即時查詢，將持續引導車流分散停放。台中市警察局指出，會場增設綠圍籬、車阻及明確界線設施，也持續於重點時段加強警力疏導交通，取締違規停車。

    多名議員建議，水湳經貿園區將迎來轉運站啟用，屆時人流與車流更多，應立即整合停車資訊，劃分汽機車停車區動線，避免車流交織衝突。

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