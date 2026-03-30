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    首頁 > 生活

    香草莢製程再進化 香氣提升3成

    2026/03/30 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    桃園農改場研發香草莢清洗設備。（桃園農改場提供）

    桃園農改場研發香草莢清洗設備。（桃園農改場提供）

    國產香草莢品質好，為更進一步提高品質，農業部桃園農改場整合該場近年研發的「香草莢清洗裝置」、「香草莢殺菁設備製程」等技術，建立香草莢一貫化加工技術，可讓香草品質穩定，效率更比人工處理提高五倍，含有的香草香氣比傳統方式增三成。

    被譽為香料皇后的香草莢，是由香莢蘭成熟果莢經加工調製後形成的天然香料，廣泛應用在冰淇淋、烘焙、香氛、乳製品等產品，我國過去使用的香草莢都從國外進口，隨近年在國內推廣種植，國內年產量已逾六十噸。

    桃改場研發清洗、殺菁設備

    桃園場副研究員葉志新指出，過去多靠人工經驗或天氣條件，造成品質不穩定，進而影響價值，該場研發「香草莢清洗裝置」可有效去除泥沙與雜質，清洗效率比人工方式提升約五倍，並降低果莢受損風險，並研發「香草莢殺菁設備及複段式製程」，讓果莢可內外受熱更加均勻，並導入環控設備進行發酵及乾燥製程，減少氣候影響。

    桃園場表示，透過這些製程，香草莢的香氣成分香草醛提高二％以上，較傳統方式增三成，比國際香草莢最大產地馬達加斯加生產的香草莢含有的香草醛更高，果莢耗損率也在一％以下，未來將持續推廣相關製程方式到產業，提高競爭力。

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