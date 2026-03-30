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    首頁 > 生活

    連61個月「生不如死」 醫界憂產科醫師絕跡

    2026/03/30 05:30 記者林志怡／台北報導
    我國出生人口數持續下降，台灣婦產科醫學會呼籲，政府應提高接生費。示意圖。 （取自shutterstock）

    我國出生人口數持續下降，台灣婦產科醫學會呼籲，政府應提高接生費。示意圖。 （取自shutterstock）

    台灣連續六十一個月「生不如死」，出生人口數連年下滑，去年的出生人口數更跌至約十・八萬人，較前幾年的十三萬餘人銳減。台灣婦產科醫學會指出，由於生產數下降，去年已有廿三家接生院所停業或轉型，若不提升接生費，產科醫師也將活不下去，呼籲政府提高相關支付標準。

    23家接生院所停業、轉型

    今年二月新生兒出生數六五二三人，更創下單月最低紀錄。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，全台約有二百餘家醫療院所可以提供接生服務，但在現行接生費用下，出生人數持續減少，也造成產科機構無法維持營運，去年已有廿三家停業或轉型。

    此外，黃建霈也提到，全國婦產科招收住院醫師容額計七十名，但今年粗估只來了六至七成，比小兒科還要慘，如果現狀沒有改變，未來恐怕不會有人想再踏入婦產科，加上現有婦產科醫師逐漸流失，台灣恐將面臨婦產科醫師絕跡的慘況。

    參考日韓 提高接生費

    黃建霈建議，政府提高每一案的接生費，至少讓現有的醫療機構能夠撐下去，也確保偏鄉民眾就醫的方便性，「當偏鄉還有醫療機構、可以就近產檢，有些孕婦可能還願意生，要是機構關了、每次產檢都要開一小時以上的車，可能就不想生了。」

    「國家要救少子化，就要先救產科醫生，不然以後沒有產科醫生了」，黃建霈說，日韓等國也面臨相同困境，陸續採取提高接生費用的方式因應，而台灣目前的國內生產毛額（GDP）表現已超越日本、韓國，應可考慮採取類似的做法。

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