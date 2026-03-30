週三起2波水氣報到！週六全台有雨 水庫可望小有進帳

定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週有二波水氣接力報到，但解旱有限！中央氣象署預報，週三起連二波鋒面通過，尤其週六全台雨綿綿，對於水庫「不無小補」，若要徹底解決旱象，需要較多波春雨型鋒面，甚至梅雨季時，才有機會改善。

氣象署預報員林定宜表示，今明兩天各地多雲到晴，週三鋒面通過、東北季風稍增強，中部以北有局部較大雨勢。週四東北季風減弱，南部多雲天氣。週五新一波鋒面接近，下半天開始，中部以北地區、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，預估連假期間呈現清明時節雨紛紛天氣。

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林定宜表示，受到鋒面影響，週六中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，全台雨綿綿。下週日則是中部以北、東半部局部短暫陣雨。

解決旱象恐要等梅雨季

至於清明連假鋒面是否能為中南部水庫解渴？林定宜表示，未來一週中部以北有數天降雨，尤其週六全台有雨，但都是短時間的降雨，「不無小補」，若要徹底解決旱象問題，可能需要較多波春雨型鋒面，甚至真正長時間大範圍下雨，如梅雨季時，才能解決缺水問題。

古坑春茶嚴重減產

面對旱象難解，雲林產茶重鎮古坑，已傳出樟湖、草嶺地區茶樹枯黃，有茶農指出，茶樹吐不出新芽，今年春茶至少減產四成以上，是四十年種茶生涯「數一數二慘」。

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