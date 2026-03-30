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    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》竹縣：滾動檢討 雲林：水域無運具進駐

    2026/03/30 05:30 記者黃美珠、洪美秀、李文德、王善嬿／綜合報導
    新竹市府將針對青草湖天鵝船水域活動，研擬自治條例規範。（記者洪美秀攝）

    新竹市府將針對青草湖天鵝船水域活動，研擬自治條例規範。（記者洪美秀攝）

    目前全國包括花蓮在內，共有十縣市未針對「載客小船」及「無動力浮具」訂定自治法規管理。其中，新竹縣表示，兩種水上運具在竹縣使用情形有限；新竹市指已在青草湖水域建立管理與防護機制，包含合法經營與定期檢驗；嘉義市強調，轄下沒有開放性民眾使用水域；雲林縣說明，轄內水域尚無常態性水上運具進駐，因此未訂相關規定。

    新竹縣傳播行銷處長蔡宜綾說，中央的水域遊憩管理辦法已訂有整體管理原則，且新竹縣的船舶型水域遊憩活動尚未盛行，使用情形有限，整體管理需求相對較低。而縣內較大湖泊峨眉湖，水域活動須向權責單位農水署申請後才能辦理。新竹縣府會持續關注水域遊憩發展情形與安全需求，適時滾動檢討。

    竹市：將研擬自治規範

    新竹市府城銷處強調，市府重視水域遊憩安全，針對青草湖水域活動，將研擬相關自治規範，進一步強化水域管理制度，提升水域遊憩安全及維護市民生命安全。

    雲林縣府表示，盤整轄內水域並無常態性水上運具進駐，至於三條崙海水浴場，若有風箏衝浪等水上活動需求，舉辦前會要求相關單位以「專案」形式申請，符合安全配套措施才會同意。因應縣內觀光人次年年升高，會逐步研擬相關自治條例辦法，確保每一位遊客安全。

    嘉義市政府說明，蘭潭水域管轄權為自來水公司第五區管理處、牛稠溪與八掌溪轄管單位為農水署第五河川分署，市府轄下並無開放性民眾使用水域，因而未訂定相關自治條例。

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