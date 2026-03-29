迎台積電第3廠 嘉科二期整地中

嘉科一期台積電先進封測廠旁的二期園區，已有挖土機進駐整地。（記者蔡宗勳攝）

嘉義科學園區一期兩座台積電CoWoS先進封測廠土建工程進入尾聲，陸續進行裝機測試，準備投入量產。立委蔡易餘本月十九日在立法院質詢指出，台積電位於嘉科二期的第三座先進封測廠已於近日開工動土；對此，台積電回應說，公司在嘉科已規劃公告的先進封測廠興建工程皆按照計畫進行，且進展良好。

已開工？ 台積電︰依計畫進行

營造業界指出，南科管理局尚未核發任何建照給台積電嘉科二期，在嘉科二期開發許可、土地徵收完成之前，只能先整地，蔡易餘所說的「動工」應該是園區公共工程，如整地和排水工程等，並非第三座先進封測廠正式建廠動工。

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營造業界︰尚未核發任何建照

嘉科二期面積約九十公頃，引進台積電SoIC先進封裝廠等，也包括6G、AI及量子等新興科技，今年二月四日通過環境部環評審查；據了解，嘉科將是台積電未來五年投資先進封裝新廠的重鎮，除一期兩座廠外、二期要再建三座廠，將躍居全球最大先進封裝基地。

先進封裝基地 台積電擬蓋5廠

地方人士表示，台積電進駐嘉科一期大興土木後，有些人看好租屋商機，甚至將祖厝三合院隔成雅房出租，並在屋外增設簡易衛浴設備，出現因陋就簡的特有「工班經濟」。

隨著嘉科一期台積電建廠進入尾聲，不少營建工班逐步撤離，周邊車潮明顯減少，原本炙手可熱的租屋市場也快速降溫。不過嘉科二期基地已有怪手進行整地中，房東們期待二期新廠早日大興土木，讓租屋客回流。

房仲業者認為，嘉科開發的影響具階段性，每一波都牽動就業與居住需求的變化，隨著二期即將啟動，租屋市場可望再迎來一波高潮。

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