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    首頁 > 生活

    土庫櫻花季 點亮2公里羊蹄甲大道

    2026/03/29 05:30 記者李文德／雲林報導
    鎮公所今年首度規劃「夜櫻光影」，晚上六點到八點半開啟夢幻粉色燈光，打造迷人的夜櫻景致。 （記者李文德攝）

    鎮公所今年首度規劃「夜櫻光影」，晚上六點到八點半開啟夢幻粉色燈光，打造迷人的夜櫻景致。 （記者李文德攝）

    雲林土庫馬光國中前長達兩公里羊蹄甲（印度櫻花）大道進入開花期，地方人士表示，今年提前兩週開花，可把握清明前賞花。為吸引民眾賞花，土庫鎮公所昨天和今天兩天在馬光國中舉辦櫻花季，除了豐富美食、表演外，更首度規劃「夜櫻光影」，晚間六點起點亮花道，打造迷人的夜櫻景致。

    崙內社區發展協會執行長許擇和表示，當初馬光國中建校，縣府為綠美化種下千株羊蹄甲，每年三至四月為開花期，今年因氣溫宜人，提早兩週開花，清明節過後羊蹄甲將凋落，民眾可以把握最佳賞櫻時機。

    賞花民眾表示，縣道一五八線轉入馬光國中，映入眼簾先是兩排粉紅花朵炸開，美得令人讚嘆，落「櫻」繽紛，「有夠美的」！

    土庫鎮長陳特凱表示，今年櫻花季活動定調為「春日研究所」，規劃多樣豐富活動，如手作植物拓印、蝴蝶貼畫、花瓣書籤DIY，還有春日小小研究員活動，根據指定任務卡收集花朵及樹葉，可領限量手提袋；首度規劃的「夜櫻光影」，馬光國中旁兩側晚間六點至八點半開啟夢幻粉色燈光，打造迷人的夜櫻景致。

    雲林縣副縣長謝淑亞表示，崙內社區長年照顧社區環境，才能讓大家有美好賞花環境，櫻花季邁入第十八年，歡迎民眾踏尋春天的腳步。

    雲林土庫二公里長櫻花大道進入花季尾聲，可把握清明前賞花。 （記者李文德攝）

    雲林土庫二公里長櫻花大道進入花季尾聲，可把握清明前賞花。 （記者李文德攝）

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