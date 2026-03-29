台南AI創新應用大樓啟用 卓揆：4大措施挺企業

AI創新應用大樓完工，成為沙崙智慧綠能科學城的新地標。（記者吳俊鋒攝）

卓︰串聯南科 可望創造2.2兆元年產值 帶動3.5萬個就業機會

國科會在台南歸仁沙崙智慧綠能科學城規劃的「AI創新應用大樓」昨天啟用，行政院長卓榮泰表示，為加速企業扎根，跨部會推出四大支持措施，促進大南方新矽谷的發展，讓台灣的高科技持續領先全球，未來更可與南科園區緊密串聯，整體可望創造二．二兆元的年產值，並帶動三．五萬個就業機會，讓更多優秀人才加入國家建設行列。

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租金減半 協助加速AI系統整合

卓榮泰說，四大支持措施，包含租金減半，還有研發成果實質落地的加碼優惠等獎勵，政府不再只是輔導、補助，更扮演「搭橋」角色，透過「台灣智慧系統整合製造平台」、「智慧雨林產業創生計畫」，協助企業整合軟硬體與雲端資源，加速AI系統整合，創新應用發展。

第三則是匯聚產學研能量，結合AMD與工研院合作的高效能運算平台，以及國研院國家高速網路與計算中心的超級電腦與AI雲端平台，提供企業與研究團隊強大的AI算力環境，加速技術研發與應用落地；卓榮泰也宣示，對外交通聯繫與內部能源設施都要完善，打造最具韌性的基地。

卓榮泰指出，總統賴清德「均衡台灣」政策下，沙崙智慧綠能科學城一直在進步，就是要不被其他國家趕上，繼續保持領先，未來再透過AI導入製造、醫療、交通與城市治理等領域的應用，協助百工百業持續升級、創新發展。

8家進駐廠商 舉辦研發成果展

為落實「人工智慧之島」政策，並加速南部AI產業聚落發展，中央積極推動「六大區域產業及生活圈」，大南方新矽谷為其中之一，昨天也有八家進駐廠商的研發成果展，包含機器人、晶片設計、韌性網路、AR／MR技術、智慧健康照護等領域。

趙卿惠：地方願協助化解阻力

國科會主委吳誠文說，國內半導體、雲端等產業世界第一，市占率達九成，全球競爭激烈，台灣優勢務必延續下去，AI之外，未來還有機器人研究中心、太空中心等，他懇請預算盡速在立法院通過，不然「新案被卡住了」，影響國家的進步發展；台南市副市長趙卿惠說，在高科技發展上，地方願扮演自行車公路賽中團隊的「破風手」，協助化解阻力。

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