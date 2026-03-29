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    首頁 > 生活

    員林賞蜀葵花 二水鐵道花旗木盛開

    2026/03/29 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    員林蜀葵花季，園區逾萬株綻放，卅種以上花色交織。（記者陳冠備攝）

    員林蜀葵花季，園區逾萬株綻放，卅種以上花色交織。（記者陳冠備攝）

    快來賞花！彰化縣員林市蜀葵花季昨日開幕，園區內逾一萬株蜀葵花綻放，超過三十種以上花色交織成夢幻迷宮，同時，二水鄉集集線鐵道旁的花旗木也進入盛開期，粉色美景引人入勝，營造出宛如阿里山櫻花鐵道的迷人景致，彰化兩大賞花秘境，預估清明連假將迎來人潮高峰。

    「員林蜀葵花季」今年邁向第十二季，已成為彰化春季代表性活動之一，花田面積約八千平方公尺，高達二公尺以上的蜀葵花，營造出沉浸式賞花空間，預計清明連假達到滿開，全園免費參觀，賞花期至四月十九日。

    另一處人氣景點「二水鐵道花旗木」，也是預計在清明連假達到盛開顛峰。交通部觀光署參山國家風景區管理處昨天推出「八卦山約騎小旅行：二水線自行車約騎活動」，結合二水鄉公所舉辦的「鐵道櫻花音樂季」，即日起至四月十二日邀請民眾以單車漫遊方式，深入體驗小鎮風光。

    彰化縣長王惠美昨日參與開幕表示，彰化是花的故鄉，目前社頭的杜鵑花、二水的花旗木、埤頭、二林的木棉花都在盛開，歡迎春天來彰化賞花。

    二水花旗木盛開，集集線火車穿梭其間，吸引遊客朝聖。（記者陳冠備攝）

    二水花旗木盛開，集集線火車穿梭其間，吸引遊客朝聖。（記者陳冠備攝）

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