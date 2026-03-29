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    首頁 > 生活

    芬園福德宮祝壽 101棚布袋戲綿延1公里

    2026/03/29 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    芬園福德宮土地公祝壽超壯觀！101棚布袋戲霸氣綿延1公里。（記者劉曉欣攝）

    芬園福德宮土地公祝壽超壯觀！101棚布袋戲霸氣綿延1公里。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮昨天舉行第廿九年宮慶大典，一〇一棚布袋戲團公演打破往年紀錄，霸氣綿延一公里，吸引大批民眾拜拜兼打卡，由於今年春雨很少，民眾敬獻布袋戲為土地公祝壽，也同時祈求天降甘霖，讓農作物能夠好好生長。

    破紀錄 拜拜打卡兼逛市集

    芬園縣庄福德宮主委郭哲榮表示，酬神布袋戲團數連續五年成長，從六十棚成長到去年的一百棚，今年再增加一棚，創下最高紀錄的一〇一棚，每團都是由虔誠信眾贊助。

    郭哲榮指出，以前酬神戲是從農曆二月二日「頭牙」開始，每天安排一團，依團數多寡，往往要連續上演一、二個月，但因部分民眾認為天天演酬神戲太吵，乾脆改為同一天登場，選擇星期六舉辦，也可以親子同樂。

    阿公、阿嬤︰這才是廟會

    縣庄福德宮一年一度的百棚布袋戲同場演出，場面非常壯觀，又有沿路攤位市集，這已經不只是縣庄人的大事，而是成為年度限定的觀光景點，有人特地帶小孩來看布袋戲，不少阿公阿嬤都說「這樣才像是廟會」，因為早年娛樂少，布袋戲不只是酬神戲，還是地方大事。

    一〇一棚布袋戲同場公演實在太壯觀，不少民眾都是有備而來，還有自備滑板，一口氣穿越一〇一棚，今年還有信眾大手筆花八萬元聘請超大戲偶的布袋戲團演出，成為眾人目光焦點，許多人搶著圍觀直呼過癮。也有不少民眾說，希望土地公看了一〇一棚布袋戲能夠開心，趕快天降甘霖，讓大地獲得滋潤，春耕農作物都能好好成長。

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