玉山園區藍腹鷴雌雄同行 山羊水鹿覓食

玉山塔塔加園區春天正值動物求偶繁殖季，可見藍腹鷴雄鳥（右）、雌鳥（左）同框活動。（玉管處提供）

玉山塔塔加園區春天迎來野生動物求偶繁殖季，有羽色豔麗的藍腹鷴雄鳥出沒，還能看見與雌鳥同框互動畫面，晨昏時段還能在林道、山壁觀察到台灣野山羊、水鹿覓食，動物在春天變得活躍，讓造訪國家公園的民眾，可一窺大自然的野性生命力。

玉山國家公園﻿管理處表示，春天是禽鳥的求偶繁殖季，在樹上可見鳥類求偶築巢，清晨在園區還能看見擁有深藍羽衣，折射出寶藍色的藍腹鷴雄鳥漫步林間，有時雄鳥還會展翅顯現豔麗色澤，一旁則有身披大地保護色系的雌鳥同行，成對出現成為春天的浪漫風景。

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另外，在人少的清晨與黃昏時段，也有台灣水鹿與台灣野山羊出沒覓食，民眾上山踏青時，不妨放慢腳步、降低音量，多多留意森林裡或稜線、陡坡，有機會看見正在取食的水鹿或野山羊。

玉管處也說，春天巧遇野生動物的機會變多，民眾若看見動物出沒，務必保持距離、安靜觀察，不驚擾、不餵食，切勿亂丟垃圾，並把垃圾帶下山，以免影響動物繁殖與育雛，開車上山也要依速限行駛，若有動物過馬路才來得及煞車，防止「路殺」發生。

玉山塔塔加園區林道可見台灣野山羊出沒。（玉管處提供）

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