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    首頁 > 生活

    烏日國小校慶 何欣純：已爭取千萬整建運動場

    2026/03/29 05:30 記者張軒哲／台中報導
    立委何欣純（右三）參加烏日國小110週年校慶活動。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（右三）參加烏日國小110週年校慶活動。（記者張軒哲攝）

    台中市烏日國小廿八日舉辦一一〇週年校慶，同步舉行操場跑道整建工程開工典禮。台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔、顏寬恒主持校慶啟動典禮，立委何欣純也到場致意，祝福烏日國小生日快樂，校運昌隆，陪伴一代又一代孩子在優質校園裡穩健成長。

    何欣純表示，先前成功爭取教育部國教署補助校園運動場地整建經費，協助烏日國小推動運動場域及周邊設施改善，總經費近一千萬元，昨結合校慶同步舉行開工典禮，預計今年九月新學期前完工，屆時孩子們將擁有更安全、舒適的運動空間。

    盧秀燕致詞表示，校慶活動主角是全校師生，致詞應簡短精煉，祝福烏日國小生日快樂，特別感謝百年以來，歷屆師長對烏日國小的奉獻與栽培，親自到場「認證」，肯定烏日國小是全國最好的學校之一，衷心祝福校運昌隆。

    台中市府教育局表示，市府也積極協助改善校園的老舊硬體設備，補助項目涵蓋老舊廁所修繕、附設幼兒園老舊廁所整修、真誠堂防水改善工程、運動操場跑道改善工程等，讓孩子有更好的學習環境。

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