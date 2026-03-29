台中國漫館九重葛遭剪「齊頭」 劉克襄不捨

作家劉克襄發文，不捨國漫館百年九重葛被修剪成齊頭式的平整，圖為二〇二四年盛放樣貌。（劉克襄提供）

嘆「童年玩伴被欺負」 國漫館︰因苞片多修剪下垂枝條 將尋求更全面做法

台中市西區「國家漫畫博物館」內百年九重葛滿開，桃色苞葉如「桃色瀑布」傾洩，吸引賞景搶拍人潮，住在附近的知名作家劉克襄卻逆風發文，感慨原應恣意茂發的九重葛被修剪成齊頭式的平整，「有種小時候玩伴，被人欺負的感覺」；國漫館籌備處回應，因苞片量太多枝條負重下垂，基於維持九重葛健康適度修剪，日後會尋求更全面的做法。

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盛開「桃色瀑布」 吸引搶拍朝聖

國漫館內樹齡近百年的九重葛近來值盛放期，桃色苞葉佈滿樹梢形成「桃色瀑布」，與一旁台中刑務所建築群的復古日式建築形成特殊氛圍與視覺效果，經網友分享美照推波助瀾下，讓九重葛頓成「網紅」，近來吸引大批搶拍朝聖人潮。

但住在國漫館附近、從小看著九重葛成長的劉克襄卻感慨，每年此時均能欣賞到九重葛「固定一次精彩的華麗」，但最近九重葛被剪出齊頭式的平整，旁邊另擺有人工花卉裝飾，每每觀看均出現奇怪的疏離感，他另遇到跟他一樣也是六十年來看著九重葛成長的老鄰居，也對九重葛現在的樣子若有所失。

老鄰居出示照片 長裙公主變短裙

劉克襄說，鄰居拿出之前拍攝的照片，形容之前的九重葛「像穿著長裙的公主，現在卻被理成短裙樣子」，修剪的人對老鄰居說，若不修剪垂下來會刺到人，令人不解「人若不隨便靠近，哪會被傷到」。

民眾批修剪太單一 破壞垂墜美感

劉克襄與鄰居更憂心若每年都這樣修剪，百年九重葛如何能承受得往折磨，九重葛已是鎮館之寶，盼未來更宜小心呵護；不少民眾也反映修剪方式過於單一，採取齊頭式的平整修剪，雖符合安全管理效率，卻破壞九重葛自然的垂墜美感。

國漫館籌備處則指出，因近期九重葛進入盛放期，苞片與花量增加，使枝條負重而明顯下垂，委託專業的植栽維護與病蟲害防治廠商進行適度的修剪，導致樣貌跟過去大家記憶中的有所差異，虛心接受各界意見指教，日後也會尋求更能兼顧全面的做法。

作家劉克襄發文，不捨國漫館百年九重葛被修剪成齊頭式的平整，圖為今年樣貌。（劉克襄提供）

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