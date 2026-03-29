《歡慶兒童節》湖口童趣嘉年華 打造大型遊樂園

4月3至4日 引進遊樂設施、大型氣墊城堡、火舞表演 煙火秀壓軸

新竹縣湖口鄉兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」，四月三、 四日在王爺壟停三、停四停車場登場，引進巴黎夢幻鞦韆等十組遊樂設施、四組大型氣墊城堡及闖關遊戲，還邀請「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的火舞特技演出，並以二百一十秒的閉幕煙火秀壓軸，希望打造專屬湖口、一年一度的大型遊樂園。

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王爺壟停車場登場 周邊交管

湖口兒童節活動才開始宣傳，已引起大小朋友熱烈關注。吳淑君表示，今年規劃的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆等十組遊樂設施，四組大型氣墊城堡、「追風卡丁車」；舞台表演則規劃超人氣插畫角色「麻吉貓」與「小水豚豆仔」線下見面會，並安排MOMO家族與東森YOYO家族帶領活力唱跳。

「闖五關 送好禮」分為客家闖關區與童趣闖關區，現場還有文創市集、胖卡美食、限量拍貼機體驗及童玩手作DIY等多元活動。

湖口鄉公所提醒，四月三日上午八點到四日晚上九點，中正七街（達生一街至達生六街）與達生五街（中山路一段至中正七街）將交通管制，請民眾配合義交引導，並多加利用大眾運輸工具抵活動現場。

竹東二重國小 4/2「藝童講客」

另外，竹東鎮公所四月二日下午五點到晚上九點將在二重國小舉辦「藝童講客 當好尞」兒童節活動，安排熊貓人偶帶動跳、折氣球、客語挑戰送手拋飛機、客家元素創意變裝，並邀請竹東鳳凰舞蹈班、未央特技表演，哇哈哈兒童劇團演出。憑三、四月統一發票一張可兌換園遊券一張，每人限一次。

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