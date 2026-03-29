桃市兒童節禮物 日記本內頁印反挨批

兒童節禮物日記本內頁印反。（取自網路）

某國小家長怨 外殼也切割不齊 教局：各校自行採購 多次提醒落實驗收

兒童節將屆，有家長在社群平台Threads發文抱怨，指桃園市某國小學生的兒童節禮物「爛日記本的殼，跟資源回收差不多就算了，還整本內頁印反，真是廢到笑不出來」，話題引發迴響；對此，市府教育局說明，兒童節禮物是各校自行採購，已多次提醒各校須落實驗收，避免學生拿到有瑕疵或有安全疑慮的產品。

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爆料網友將拍下日記本外殼切割不整齊、內頁印刷出錯的影片上網後，網友紛紛表示意見，「已經少子化了，政府連好好挑禮物都不願意」、「連續兩年拿到的禮物都很爛，沒多久就在垃圾桶了」，也有人緩頰「現在兒童節禮物是小朋友自己票選的喔」，或分享自家孩子拿到的禮物，像是書局禮券、午睡枕、地震防災帽、超商禮券等。

每生補助百元 以不發現金方式辦理

教育局表示，桃市各國小的兒童節禮物，是由市府編列每名學生一百元經費後，補助各校自行採購，並須選擇「禮券、實體禮物、活動」三種非發放現金方式之一辦理。

各校採購前都會重視兒童表意權，開放學生共同參與票選過程，目的是要符合不同學生的需要，該局也多次提醒各校應訂檢核機制，確保兒童節禮物符合商標法、國家檢驗標準、安全玩具標章等規定，且必須落實驗收，維護學生權益。

有學校由學生票選 禮物具合格標章

新屋國小兒童節禮物有磁性跳棋、魔術方塊、教學撲克牌、籃球、羽球、英式直笛、午睡毯、不鏽鋼保溫杯等選項，校長邱弘凱說，自治市學生幹部討論禮物項目後，經學校審核具有合格檢驗標章、安全規範的商品，才由所有學生票選。

同德國小則有馬克筆、冰壺桌遊、螢光筆、掌上節奏遊戲機等選項，校長萬榮輝表示，各年級老師與自治市學生討論符合學生年紀的三種兒童節禮物，經各班學生票選後，統一採購該年級學生最喜歡的禮物。

兒童節禮物日記本外殼切割不整齊。（取自網路）

有家長抱怨，桃園市某國小的兒童節禮物日記本品質不佳。（取自網路）

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