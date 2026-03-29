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    首頁 > 生活

    陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷 獲高雄獎

    2026/03/29 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    《高雄獎》得主楊傑懷（左起）、陳亮璇、張宸瑋與市長陳其邁（左二）合影。（記者黃佳琳攝）

    《高雄獎》得主楊傑懷（左起）、陳亮璇、張宸瑋與市長陳其邁（左二）合影。（記者黃佳琳攝）

    《2026高雄獎》頒獎典禮昨在高雄市立美術館登場，市長陳其邁指出，《高雄獎》卅年來見證了這股創作能量的持續進化，藝術家正是捕捉時代輪廓的先行者。

    本屆《高雄獎》共吸引三百五十八位國內外藝術家報名，最終由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷三位藝術家脫穎而出，榮獲最高榮譽「高雄獎」。

    陳亮璇的作品〈橫山豐水〉以其家鄉梨苗接枝技術為起點，探討土地、聲音與人之間的連結；張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉取材自俄烏戰爭中毀損的汽車影像，透過3D技術將沉重的戰爭符碼轉化為感官體驗；楊傑懷作品〈Working Holiday〉則結合影像與參與式行動，深入綠島白色恐怖紀念園區，探討藝術家與「小幫手」之間的勞動交換關係。

    此外，紀冠地以〈落葉系列—秋意濃〉獲得「何創時書法篆刻類特別獎」；簡莉芸則憑藉〈分岔的情境：遺忘與書寫〉奪得「聚和國際環境永續特別獎」。

    為慶祝卅週年，高美館將於今年六月推出《高雄獎卅年：藝術的未竟與再啟》。

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