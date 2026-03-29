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    首頁 > 生活

    大林蒲住商區 4/8起價購說明會

    2026/03/29 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    為加速大林蒲（紅圈範圍內）遷村作業，高市都發局預計從四月八日起，針對住商區地主，展開協議價購說明會。 （高市府提供）

    為加速大林蒲（紅圈範圍內）遷村作業，高市都發局預計從四月八日起，針對住商區地主，展開協議價購說明會。 （高市府提供）

    為加速大林蒲遷村作業，繼今年初啟動宗教設施協議價購說明會後，高市都發局預計從四月八日起至十月間，針對四千八百多位住商區地主，正式展開協議價購說明會，力拚明年初辦理「一坪換一坪」抽籤配地作業，最快明年八月就能領取遷村安置區土地，建造新家。

    宗教設施說明會 將辦108場

    此外，鳳山、前鎮遷村安置地的公共建設也同步展開，將新增廿八條寬十至十五公尺道路，預計於今年五月起陸續施工，打造更完善的交通設施；新材料產業園區的各項法定程序，則預計於今年十月前完成，並於年底前由經濟部完成產業園區報編，明年正式展開的抽籤配地及協議價購發價作業奠定基礎。

    都發局指出，宗教設施協議價購說明會將於中油大林蒲文康活動中心，舉辦一〇八場次說明會，通知將分兩梯次寄送，第一梯次已於三月底寄發，第二梯次預計四月底至六月中下旬送達各戶。

    都發局強調，說明會的場次先後，絕對不影響未來抽籤配地的順序，請鄉親安心依通知場次出席即可。至於非住商區土地協議價購，及農業區選換高坪特定區住宅區說明會，市府也會於五月起召開。

    為確保民眾權益並加快日後作業流程，都發局提醒如土地有繼承需求，請儘早辦理；抵押權若已清償務必辦理塗銷；農產查估部分，協議價購將連同地上建物與農作物一併辦理，有意選擇房屋方案的鄉親，收件將於今年四月底截止（必要時延長至五月底）。

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