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    首頁 > 生活

    台積電楠梓園區 聯外交通網動土

    2026/03/29 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    台積電楠梓園區聯外交通網將以高架方式，銜接國道一號。圖為完工示意圖。（工務局提供）

    台積電楠梓園區聯外交通網將以高架方式，銜接國道一號。圖為完工示意圖。（工務局提供）

    建構橫跨後勁溪與台鐵的高架運輸走廊 新增國1楠梓及台1線上下匝道

    台積電楠梓園區聯外交通路網，昨舉行聯合動土典禮；行政院院長卓榮泰與高雄市長陳其邁親自持鏟祈福，期許聯外道如期如質於二〇二八年十二月完工啟用。

    總經費逾155億 預計2028年底完工啟用

    這項由中央與地方合作推動的聯外交通計畫，總經費逾一五五億元，由市府與高公局分工合作，將建構橫跨後勁溪與台鐵的高架運輸走廊、新增國道一號楠梓匝道、園區連絡道及台一線上下匝道。

    施工期間 夜間10點起封閉部分車道

    陳其邁昨偕同行政院長卓榮泰、中央各部會及園區廠商，為本案祈福動土。高公局指出，經費由中央補助九十二％、市府負擔八％，施工期間國道白天將保持暢通，夜間十點至翌日清晨六點必要時才會封閉部分車道。

    陳其邁感謝行政院在預算追加過程中的全力支持，一五五億的工程總經費中，交通部、國科會與內政部分別挹注七十億、五十八億、十億元，大幅減輕市府財政負擔，只出十二億。完工後可解決楠梓、後勁及台積電廠區周邊交通問題，有效分流壅塞車潮，車輛由匝道下行即可配合市區道路到達左營高鐵站，提升左營與高鐵周遭的交通量能。

    楠梓園區將對接國一 縮短通行時間

    卓榮泰強調，工程完工後有三大效益，第一是提升楠梓園區對外的交通效率，可直接對接國道一號，縮短通行時間，其次是安全分流大型客、貨車的通勤，增加產業運輸便利性，第三是減輕楠梓交流道沉重的交通流量；他也希望施工過程中，盡量減少對周遭鄉親、環境的影響。

    高市府強調，工程採高架方式銜接國道一號，完工通車後，省道台一線高楠公路預計可減少廿四％車流，周邊道路交通服務水準可達中等流暢等級以上。

    目前台積電楠梓園區二奈米進程持續推進，P1廠已經量產、P2廠預計今年底前試產。南科管理局也同步進行園區規劃，預計二〇二七年第三季啟動公共工程及建廠、二〇三三年完工，除供台積電P3至P5廠設廠，另有半導體供應鏈廠商進駐，預計可增加就業人口六六〇〇人，年產值九六〇〇億元。

    台積電楠梓園區聯外交通路網，昨由行政院院長卓榮泰與高雄市長陳其邁主持聯合動土典禮。（記者葛祐豪攝）

    台積電楠梓園區聯外交通路網，昨由行政院院長卓榮泰與高雄市長陳其邁主持聯合動土典禮。（記者葛祐豪攝）

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