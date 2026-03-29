屏東美術館開館 串聯屏菸各館

屏東縣立美術館昨正式對外開放，首日吸引許多民眾入館參觀。（記者羅欣貞攝）

佔地1600坪 14號倉庫為基礎打造 展覽空間與建築美學令人驚豔

屏東縣立美術館昨起對外開放，吸引許多民眾入館參觀，因應人潮及維護觀展品質，採分流入場機制，館內嶄新的展覽空間與建築美學讓不少觀眾驚豔不已，認為不但展品精彩，整體場域更呈現出兼具藝術感與歷史底蘊的獨特氛圍。

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屏菸同步推國際特展及典藏展

屏東縣立美術館位於屏菸1936文化基地內，以十四號倉庫為基礎打造而成，佔地一千六百坪，配合開館同步推出兩檔重量級展，一樓為國際特展「當繁花盛開」，二樓為典藏展「大湧崁岸」；因整修而休園五個月的屏菸1936文化基地，昨以嶄新風貌重新開放，透過景觀縫合工程，成功打破原有館舍間的界線，將當代藝術展館與歷史菸葉工業建築相互串聯。

8號倉庫推出台灣原創IP特展

屏縣府文化處表示，配合屏菸1936文化基地開放，八號倉庫推出「台灣原創IP」特展，集結H.H先生（美美）、Mr. Shark鯊魚先生及囂搞Shaogao等台灣人氣原創角色，透過沉浸式場景設計與數位互動技術，打造創意十足的展覽空間。

此外，各館舍展覽內容也令人耳目一新，屏東客家館推出《就在前方，我那依山依水的客家》特展，集結廿位客籍作家，透過文學與影像交織，描繪客家族群與土地之間的情感連結，展現從聚落生活到當代文化的多元樣貌。屏東原民館藝廊則以「身體的敘事」為主題，邀請攝影師馬辰政、表演藝術家跩姬寶貝及工藝師楊奕共同參展，透過攝影、人體藝術與編織工藝等多元媒材，探討身體、文化與自我認同之間的關係。

許姓美術老師說，以前要跑高雄、台南看國際型展覽，如今屏東終於擁有縣級美術館，展覽有國際、有在地，真的很棒，期待美術館未來持續帶來多元展覽，拓展藝術視野。

屏菸1936文化基地重新開園，湧入人潮。 （記者羅欣貞攝）

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