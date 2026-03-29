北市議會回顧調查京華城 批「特權特快車」

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案被重判十七年徒刑、褫奪公權六年。台北市議會二〇二四年時進行政黨協商，決議成立京華城調查專案小組，成員包含國民黨籍議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨籍議員洪健益、許淑華、趙怡翔，民眾黨籍議員陳宥丞，以及社會民主黨籍議員苗博雅，共九人，專案小組選舉游淑慧擔任召集人。調查小組形容此案為「特權特快車」，市府為財團量身打造高額容積獎勵。

表示柯市府為財團量身打造高額容積獎勵

京華城調查小組會議結論指出，柯文哲以指定都發局、都委會主席受理京華城陳情案的手法，破壞都發局及都委會的客觀公正性；而後簽准由都委會為私人陳情案研議容積獎勵方案，再由都委會球員兼裁判，於市長指定京華城案負責人彭振聲主持的都委會，通過自行研議的自創容積獎勵案。

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結論也指出，回顧京華城容積獎勵案歷程，堪稱「特權特快車」。京華城本於行政法庭被駁回訴求（允建樓地板面積），卻仍能取得與京華城敗訴判決相類似的容積獎勵，法院關上了京華城爭取容積的大門，市府卻為京華城開了一扇特權之窗，「升斗小民的老屋，期盼都更望穿秋水；京華城非老屋，市府卻量身打造高額容積獎勵，財團特權，莫此為甚」。

陳宥丞當時則提出不同意見書指出，京華城容積獎勵審議過程，經過專家諮詢會議、都委會專案小組會議依據專業意見討論，並經都委會依共識決方式決議給予廿％容積獎勵，過程柯文哲均未參與。

陳宥丞強調，柯文哲恪遵職守、依法辦理，沒有任何下指導棋或試圖影響過程與結果情事。

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