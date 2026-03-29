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    首頁 > 生活

    北捷通車30年 文湖線將重置翻新

    2026/03/29 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北捷運通車30週年紀念會昨天舉行，台北捷運公司工作人員演出第6代制服動態秀。（記者廖振輝攝）

    台北捷運通車30週年紀念會昨天舉行，台北捷運公司工作人員演出第6代制服動態秀。（記者廖振輝攝）

    台北捷運自一九九六年「木柵線」（現為文湖線）通車至今適逢卅週年，台北捷運公司邀請市長蔣萬安與歷任推手、國內外軌道業者共同回顧營運里程碑。同時北捷也表示，未來文湖線將啟動重大重置計畫，全線七六台列車、號誌系統將全面翻新，將於二〇四一年完工。

    台北捷運公司昨舉辦紀念儀式，除交通部政務次長胡湘麟、台北市長蔣萬安、副市長張溫德、秘書長王玉芬、交通局局長謝銘鴻、捷運工程局局長鄭德發；以及推動台北捷運工程的推手，包含前北市交通局長濮大威，歷任捷運工程局長賴世聲、廖慶隆、范良銹、常岐德、蔡輝昇、周禮良、張澤雄等人皆到場，並特別邀請當年木柵工程體檢委員王廷興教授、謝長安委員，共同祝賀台北捷運通車卅週年。

    雙北命脈 累積148億人次搭乘

    北捷董事長趙紹廉指出，全台第一條捷運「木柵線」在一九九六年三月廿八日的上午六時，於中山國中站開出第一班車，謝銘鴻局長更是當年主辦的科長，時間一晃眼就是卅年，期待北捷不只提供運輸業務，要以安全、品質、服務為核心理念，乘載著北市都會區的城市脈動，給予市民更優質的服務，持續服務下一個卅年、一三〇年。

    蔣萬安致詞表示，北捷日運量已突破二〇〇萬人次，累積搭乘人次達一四八億人次，成為雙北地區的交通命脈，營運可靠度更是世界第一。蔣萬安也回憶，卅年前考上政治大學，身為大一新鮮人就受惠木柵線通車，讓自己就學通勤一路暢通，也因捷運讓他和太太有約會的地方，她當時住的宿舍，就是現在規劃的捷運南環段政大站。

    大安森林公園站 展出歷年票卡

    北捷指出，即日起至四月廿八日止，大安森林公園站同步舉辦卅週年紀念展，現場陳列「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票；「台北捷運制服時代展」完整呈現六代制服演進，展現專業形象；以及「獎座展區」呈現北捷在智慧運輸、數位創新及ESG領域獲獎佳績。

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