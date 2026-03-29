民眾黨今上凱道 蔣萬安缺席、藍議員多不到場

有人直言到場聲援對選舉沒加分 綠批蔣是風向計 不會蹚渾水

柯文哲涉京華城案一審被重判十七年有期徒刑，民眾黨今日將「上凱道討公道」，多名國民黨籍立委也將到場聲援，不過台北市長蔣萬安，以及多位藍營台北市議員都表示不會到場，更有議員直言議員層級到場聲援對年底選舉沒加分。民進黨籍台北市議員許淑華說，現在風向未明，蔣萬安不願意蹚渾水，柯案一定會削弱民眾黨支持度，如今已因徐春鶯、李貞秀事件被貼上親中標籤，繼續淪陷只會丟失更多選票。

請繼續往下閱讀...

秦慧珠︰議員選舉 藍白是競爭關係

國民黨籍市議員秦慧珠表示，今日行程已經滿檔，不會到場。她也分析，黨部沒有強制，議員去的應該不多，且兩黨在議員層級選舉，是互相競爭關係，不會因為出席凱道遊行，民眾黨支持者就把票投給國民黨籍的議員，所以藍營議員要去現場的可能性並不高，且整起京華城案，究竟是否是「司法追殺」，每個人都有不同的想法。

秦慧珠說，不過對單一席次選舉的立委就不一樣了，有的選區需要民眾黨的選票，才有機會勝選，且去年的大罷免時期，很多人也是因有民眾黨的幫忙，才免於被罷，於情於理都應該幫忙；但她也說，同樣是單一席次選舉的縣市首長，會到場的人可能也不多，這就看各首長自己評估。

蔣萬安昨受訪說，週日已有安排行程不會到場。國民黨籍市議員楊植斗同樣也有行程不會上凱道，他認為雙方基於二〇二八年要政黨輪替的共同理念，應該到場支持，且要選縣市首長的立委到場也有加分效果；他也說，蔣萬安若非因公務繁忙，應該也會願意到場，藍白持續合作，未來蔣也有機會幫白營小雞站台。

國民黨籍議員汪志冰說，今日有行程不會到場，但基於人情義理認為藍營應該有人到場，既然雙方都確立未來要合作的基調，今天就必須要有所表態，至少也展現互相合作的誠意。

許淑華︰藍想搶票 拓展年輕票源

許淑華表示，尊重藍營要去支持宣示藍白合的態勢的政治動作，但呼籲各界對於司法判決還是要理性看待。而就藍營的態度來看，蔣萬安一定要盡力安撫民眾黨，以免北市又有第三勢力候選人為其連任添變數。她也批評蔣萬安是風向計，永遠會尋求最有利的方向，因此今天才不先跳下去蹚渾水。

許淑華認為，柯文哲案一定會削弱民眾黨的支持度，而國民黨則會嘗試將這些流失的白營選票吃下來，也拓展藍營的年輕票源；民眾黨應該好好思考，未來政黨的路線與定位，如今已因徐春鶯、李貞秀事件被貼上親中標籤，繼續淪陷只會丟失更多支持度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法