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    首頁 > 生活

    宜蘭綠博新北展區 伴手禮「好食力」

    2026/03/29 05:30 記者翁聿煌、王峻祺／綜合報導
    宜蘭綠博「新北永續專區」展售新北農漁特產伴手禮。（新北農業局提供）

    宜蘭綠博「新北永續專區」展售新北農漁特產伴手禮。（新北農業局提供）

    宜蘭綠色博覽會昨在蘇澳武荖坑風景區開幕，展期至五月十日，今年以「格致寶藏」為主題，象徵永續探索之旅。新北市在「物產館」設置「新北永續展區」，展售新北農漁特產伴手禮，限定週末參加惜食及品茶DIY系列體驗活動，四月廿日至廿六日新北週期間，新北市民和宜蘭人一樣入園票價只要一百元。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年共打造十八座永續展區、十九項趣味體能設施，藉由園區沉浸式與互動式體驗，讓遊客在自然生態中，挖掘屬於自己的永續寶藏。由於綠博園區遼闊，縣府將提供電動高爾夫球車接駁，設有前、中、後三站，並全面落實「人車分道」。

    新北市副市長朱惕之表示，新北市多年來與宜蘭縣共同推廣在地農產和環境永續精神，今年宜蘭綠博物產館的新北永續專區以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選超過五十項新北農漁特產品。

    新北市農業局表示，新北永續展區展出「新北健康三寶」、「新北好茶」、「萬里蟹」、「貢寮鮑」、「深澳小卷」及「筍之後」系列產品，限定週末系列體驗活動，採現場報名；四月四、五、廿五、廿六日開設惜食DIY課程，教導民眾運用惜食格外品打造專屬手作小點心；四月廿五日開設新北特色茶品茶體驗。

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