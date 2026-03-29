規模最大 北北基特教園遊會今登場

阿寶教育基金會學員，加緊練習特教小王子星願園遊會的表演節目。 （記者翁聿煌攝）

以「小王子」為主軸 規劃8大主題星球與120個公益攤位

新北市教育局與南山中學校友總會主辦的北北基特教小王子星願園遊會，廿九日在南山中學登場，範圍並延伸到隔鄰的漳和國中，規劃八大主題星球與一百廿個公益攤位，內容活潑豐富。「新北市兒童安全宣導活動」，昨日在新北市民廣場登場，設置廿多個攤車，首次設置防災地震車，讓小朋友從玩樂中學會自我保護。

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主辦單位表示，這次活動為北北基首度跨縣市合作，也是目前最大規模的特教家庭友善園遊會，希望活動持續運作成為支持平台，讓共融成為日常。

任務、闖關集點 並可兌換完成禮

園遊會以「小王子」為故事主軸，讓特教孩子化身旅程中的「小王子」，由家人、師長與志工夥伴扮演引路的「狐狸」，透過任務互動、闖關集點與兌換完成禮，引導孩子安心探索；同時也讓家庭能在現場接觸到更多的支持資源與未來發展方向。

活動當天除園遊會互動攤位外，邀請「社團法人台灣動物權益促進會」人員帶領動物生命教育體驗，安排羊駝與狐獴等動物與孩子安全互動，現場也規劃High Kart友善遊戲攤位，除扭蛋機、抓寶機與娃娃車等體驗外，也加入微型卡丁車與電動車駕駛體驗，透過遊戲化方式引導孩子認識交通號誌、理解基本交通規則。

新北兒童安全宣導 設防災地震車

新北市兒童月系列活動「新北市兒童安全宣導活動」，昨天在市民廣場登場，現場透過闖關遊戲與實境體驗，讓孩子在遊戲中學習自我保護知識，第二波集點活動將於四月一日至卅日於各親子館展開，各式主題活動可累積點數，相關活動可上新北育兒資訊網查詢。

「宜蘭童樂會」昨在宜蘭運動公園登場，現場除有巨型氣墊童趣樂園、市集外，還安排大型腕龍玩偶及恐龍探險隊穿梭園區，吸引超過六千人同歡，今天還有活動，歡迎大小朋友一起來場童話歷險記。

宜蘭市公所今年以「奇幻樂園大冒險」為主題，在運動公園打造多項遊戲設施，還舉辦多場藝文展演及兼具娛樂教育的節目，昨由「愛麗絲夢遊仙境」開場演出，下午由「紙風車劇團」壓軸，帶來「巫頂環遊世界」的奇幻旅程。

公園四處有大型腕龍玩偶穿梭，有雜技、魔術與音樂饗宴，還有五十攤以上市集，提供親子一起玩樂，活動今天還有一天。

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