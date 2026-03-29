光復鄉復耕 農業部振興生機

馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，因大量淤泥損壞農地，農業部加速災後復耕，成功改善土壤，讓農機具順利進場，恢復生產。（農業部提供）

馬太鞍溪堰塞湖災後已半年，農業部次長黃昭欽昨率隊赴花蓮縣光復鄉視察，推動復耕復建工程，提供農機補助專案，也同時媒合產銷、振興農村，讓受災農友及農地儘早恢復生機。

黃昭欽與農民面對面交流，他指出，當地歷經堰塞湖災害衝擊，農民仍堅守土地、努力復耕，堅毅精神令人感佩，承諾中央將持續陪伴地方，作農民堅強後盾，協助當地農業加速復原。

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提供農機補助、改善土壤通氣與排水

光復鄉鳳林鎮鍾姓農友約六公頃大豆田遭土石埋沒，衝擊生活。農業部除提供有機質肥料、鹼性土壤改良資材等補助外，也與鳳榮地區農會合作媒合產銷，目前已恢復約二．九公頃農田。另有北富村農田災後含水量過高成為「果凍土」，農機無法進場，農業部也協助改善土壤通氣與排水，恢復生產。

截至目前為止，農業部已提供農業天然災害救助、專案休耕、農地受損復原重建補助（補助金每公頃十萬元）、農地復原及復耕專案輔導措施（國產有機肥料、鹼性土壤改良資材、機械施肥翻耕）等補救助措施，同時協助加工、理集貨、農機、溫網室等設備補助，協助災區復耕復建。

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