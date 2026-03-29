大誤點 員工：台鐵人力不足 結構性危機

台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線，前天上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

前天上午，台鐵新北樹林至鶯歌間電車線壞掉，西部幹線從早到晚大誤點，直到昨天上午才修復、正常通車，因正逢週五及下班尖峰時段，民眾抱怨連連，批評不如搭客運！台鐵工務聯合會昨日表示，這是一場長期累積的「結構性危機」，並非單一零件或某個人的問題。

台鐵：一週內提三面向改善措施

台鐵公司說明，一週內針對三大面向提出具體改善措施，分別為徹查肇因、精進通報機制、強化跨單位協作。

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台鐵工務聯合會表示，工電單位的同仁早已經不是「一人做一份工」，而是一個人在撐起兩到三個人的業務量。每個單位動輒要負責十公里以上的轄區，巡檢的密度與工作負荷，早就超過體力與法規的合理範圍。

工務聯合會表示，人力不僅沒有隨著工作量等比例補足，高層居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」來節省成本。

台鐵公司說明，公司化後已優化薪資福利，目前公司從業人員起薪為三．七萬元到四．五萬元，若加計危險津貼及夜點費，第一線人員起薪每月最高可達四．七萬至五．五萬元。

台鐵公司指出，另外持續提升員工福利，如發給民俗節日疏運獎金、提高事故搶修獎金等，至今已全面調薪七％，提升整體薪資基數，並且落實從業人員適用危險職務津貼、僻地加給及夜點費，今年夜點費也由原先一二〇元提高到最高四百元。

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