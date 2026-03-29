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    首頁 > 生活

    國2車流量高 專家籲收通行費

    2026/03/29 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    交通部高速公路局今年底將檢討國道通行費率。（記者吳亮儀攝）

    交通部高速公路局今年底將檢討國道通行費率。（記者吳亮儀攝）

    高公局：橫向國道多接近偏鄉 僅國2收費 恐引疑慮

    台灣的橫向國道免收通行費，但過去五年橫向國道車流增加率都超過九％，特別是連接機場的國道二號，去年車流是其它橫向國道的一．五倍到四倍。高公局預計今年底檢討國道通行費率，專家建議，將橫向國道收費和其他國道取消前廿公里免費列入議題。

    連接機場 車流量橫向國道之冠

    台灣的橫向國道二、四、六、八、十號都不收通行費，只有縱向國道才收費。其中，國道八號車流最少、二號最多，原因是國道二號為連接桃園機場的重要國道，近年出國和來台的旅客數增加非常快，帶動車流量，去年國二車流高達九一二百萬車公里數，與二〇二一年相較增約九．二％。

    橫向國道不收費的主要原因，是因路線多接近「偏鄉」，盼不要造成偏鄉居民負擔。但多年來許多學者專家建議，仍應以使用者付費為原則，橫向國道也應收費，特別是國道二號在桃園市、且連接國際機場，並不符合「偏鄉」條件。

    是否收費 年底開會討論

    依據「規費法」規定，每三年需檢討一次通行費費率，今年底交通部和高速公路局將開會檢討。交通部次長陳彥伯表示，橫向國道是否收費，看高公局檢討方向。

    消基會交通委員會召集人李克聰認為，除橫向國道應該收費外，其他國道是否將通行費率提高、前廿公里免費取消等，都應檢討及評估。

    高公局副局長彭煥儒表示，橫向國道沒有收費，主因是考量橫向國道大多在公共運輸較不發達區域，且大多為同一個城市的交通連結，「國道二號的交通量稍高且成長，但考慮整體收費政策要顧及民眾感受，只針對單一橫向國道收費可能引發疑慮」。

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