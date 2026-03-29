支出排行前10大 胰臟癌首進榜

健保署公布最新2025年，前十大癌別醫療費用支出統計=, 胰臟癌首度擠進榜單。（資料照）

健保署公布最新二〇二五年「前十大癌別醫療費用支出統計」，胰臟癌首度擠進榜單。醫師分析，這並不代表胰臟癌發生率上升，費用增加主要與治療、給付改善有關。

統計顯示，二〇二五年醫療費用支出前十大癌症依序為肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、非何杰金氏淋巴瘤、白血病、食道癌與胰臟癌，其中胰臟癌首度擠下胃癌入榜。

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台大醫院外科部醫師吳健暉指出，胰臟癌缺乏有效篩檢工具，短期內人數不易大幅增加，這波成長主要來自治療進步與就醫可近性提升，帶動醫療費用上升。此外，第四期化療藥物與膽道支架納入健保也是原因，但目前術前前導性與術後輔助性化療仍有部分需自費、約十五萬至廿五萬元，建議逐步納入給付。

幽門桿菌篩檢有成效 胃癌未入榜

健保署醫審及藥材組組長黃育文說，胰臟癌病人數雖不多，但健保署仍持續追蹤成長情形，並將臨床用藥納入給付檢討。她也提到，「胃癌」因幽門螺旋桿菌篩檢與治療推動已有成效，今年仍會針對胃腸道癌、頭頸癌等常見癌症進行盤點跟上國際治療指引。

值得注意的是，攝護腺癌是近五年來就醫人數及醫療費用支出增幅最高的癌別，其中人數年均成長達八．六三％。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌已是國內男性第三大癌症，預估每年新診斷人數將突破萬人，主要與人口老化有關。

查岱龍提到，近年晚期治療已有多項新型抗荷爾蒙藥物，且健保在一定條件下納入給付，不過目前台灣第四期轉移性攝護腺癌比例仍接近三成，明顯高於美國推動PSA篩檢後約三．五％至五％，未來應可朝精準篩檢發展，及早找出高風險族群。

預期10年後 肺癌晚期病例下降

「肺癌」去年醫療費用約二八七億元居首，就醫人數約十一萬人，近五年罹癌人數成長高達八．三三％。台北榮總胸腔腫瘤科主任羅永鴻說，早期肺癌多可治癒、晚期則需長期治療，負擔差異大，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢推動下，將原本晚期才發現的個案提前找出，短期內人數與費用雖上升，但預期五至十年後，晚期病例可望下降。

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