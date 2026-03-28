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    首頁 > 生活

    澎湖大池國小教學爭議 校方：教導主任申誡

    2026/03/28 05:30 記者林曉雲、劉禹慶／綜合報導

    偏鄉小校家長求助無門？全國教育產業工會和澎湖縣教育產業工會（簡稱澎教產）昨發聲明指出 ，大池國小全校僅十四名學生、十戶家長，自今年竟有九位家長連署，多次集體向縣府教育處陳情，指學校教導主任李莉淳行政失當、課程未依進度實施、教學品質嚴重失衡，甚至涉及不當言行影響學生心理發展，並指控校長侯凱夫未善盡督導責任，但教育處以打太極方式輕輕帶過，家長求助無門。

    教育處表示，大池國小爭議一直以學生受教權為優先，第一時間已啟動調查並入校了解，檢視教學評量與行政運作疑義，絕無迴避或護短；同時強化校長領導責任，納入校長年度績效考核持續追蹤，另引入外部資源與不定期訪視。

    大池國小說，校方考核會已決議對李主任記申誡，當事者自本學期起調整課務。

    澎教產理事長薛亦凡表示，家長提出多達廿六頁的具體事證顯示，課程進度長期拖延、期末倉促趕課、未完成教學即進行評量，甚至出現要求學生自行翻書作答等情形，已明顯違反基本教學專業與評量倫理，嚴重侵害學生受教權。

    薛亦凡指出，家長反映教導主任行政作業混亂、重大活動規劃草率、資訊未公開透明，顯示學校內部行政運作失序，更令人憂心的是，校長未見積極介入與有效改善；偏鄉學生受教權益不容打折，家長多次反映卻未見改善，呼籲澎湖縣政府正視此案。

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