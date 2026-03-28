高雄TPASS399月票 綁信用卡自動續訂

高雄399QR月票可綁定信用卡，自動續約。（記者黃良傑攝）

為便利民眾搭乘公車、捷運、輕軌等公共運輸，TPASS 399月票優惠使用人數增加，高雄市交通局再推出「399QR月票訂閱制」方案，只要綁定信用卡，每月即自動扣款續訂月票，不需每個月重新購買。

交通局表示，過去民眾若使用實體卡要續購月票，需到捷運站或超商加值購票，現在透過MeNGo平台，只要在手機上操作，一鍵即可完成續購，不用出門就能輕鬆完成購票流程，三月中旬推出後，已有上百名通勤族綁定。

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高雄市推出399QR月票訂閱服務，只要綁定信用卡，就可持手機無限使用「QR碼」搭乘公共運輸，包括高雄市境內的火車、輕軌、捷運、公車、渡輪、YouBike，不用每月重新購票，使用上更簡單省時；至於未申請信用卡的通勤學生，也可以綁定家長的信用卡使用。

據統計，使用「QR碼」搭乘高雄公共運輸工具的人數不斷增加，選定399月票方案每月約2.4萬人次，三月中旬開通綁定信用卡後，後續還有很大成長空間。

交通局強調，此次推出公共運輸訂閱制，讓高市公共運輸系統定期票的服務，全面邁向線上化，展現高雄的智慧交通與數位服務的創新成果。

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