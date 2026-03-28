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    首頁 > 生活

    5分鐘到台積電 高捷世運站A6都更啟動

    2026/03/28 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    因應台積電到高雄設廠，滿足科技聚落就業人口需求，高雄捷運R17世運站旁進行A5及A6都更案開發。圖為兩基地與台積電及捷運站相關位置。（高市都發局提供）

    因應台積電到高雄設廠，滿足科技聚落就業人口需求，高雄捷運R17世運站旁進行A5及A6都更案開發。圖為兩基地與台積電及捷運站相關位置。（高市都發局提供）

    投資規模72億 規劃住宅及商業設施 滿足科技聚落就業人口需求

    台積電到高雄楠梓區設廠，預計帶來大量工作機會，周邊的生活機能仍待提升，高雄捷運R17世運站旁的A6街廓都市更新案昨辦理招商說明會，投資規模七十二億元，將規劃住宅及商業設施，滿足未來的就業人口需求。

    鄰國家重點領域校際研教園區

    主持招商說明會的高市副市長林欽榮表示，台積電高雄廠區工程進展迅速，未來五座廠房完工後，高雄將成為全球規模最大的先進晶圓製程聚落，加上市府與清華大學、陽明交通大學等頂尖學府共同推動「國家重點領域校際研教園區」也在附近，成為A6優勢。

    天橋連接捷運站 近高鐵左營站

    A6基地規劃內容涵蓋商辦與住宅，離台積電僅五分鐘車程，有需求時員工可隨CALL隨到，除工作方便，該基地也會設置天橋連接捷運世運站，到高鐵左營站也不遠。

    都發局說明，A6基地位於高捷世運站東側、緊鄰半屏山，面積約三千兩百坪，土地使用分區為第二種商業區，離台積電楠梓廠僅約一．五公里，車程五分鐘內可到達，是S廊帶科技軸線精華區塊；高市府評估該案投資金額約七十二億元，初步規劃三棟大樓（以廠商設計為準），市府可分回一棟，可提供A級辦公、商業、住宅及公益設施。

    A5都更案 步行300米抵達捷運站

    在A6基地啟動招商前，緊鄰的A5基地都更案已於今年三月評選出最優申請人日勝生集團，面積約四千兩百坪，預計投資八十八．五億元，開發總樓地板面積約三．四萬坪，規劃三棟大樓，涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及商業設施。

    A6新建大樓設置立體空橋銜接A5基地與R17世運站，步行三百公尺即可到達捷運站；三月廿日起招商，七月廿日截止。

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