恆春5小校聯合運動會 300生歡樂競賽

恆春半島五校三百學子「合體」運動會，展現熱情活力。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島受少子化衝擊嚴重，偏鄉小校單獨舉辦運動會往往面臨「觀眾比學生多」的窘境，大光、水泉、大平、山海及墾丁等五所國小近年舉辦「五校聯合運動會」，雖然五所學校學生加總僅約三百人，但透過「合體」集結人氣，校園內加油聲震耳欲聾，展現出熱情與活力。

少子化影響 偏鄉辦跨校運動會

昨日清晨大光國小操場便湧入各校親師生，各校整齊的隊服在陽光下格外耀眼。過去在鼎盛時期，單一學校學生動輒數百人，如今五校相加才三百餘人，令人感嘆少子化巨浪的嚴重衝擊。校方化被動為主動，透過跨校競賽與社區大隊接力，讓原本人數不足的競賽項目變得競爭激烈。

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社區大隊接力 親子並肩情感連結

值得一提的是，活動現場最具「草根味」的社區大隊接力，更將氣氛推向最高潮。來自漁村、水泉台地及墾丁社區的家長們，紛紛換上運動鞋與孩子並肩疾速奔馳，這已不單是一場單純的體育競賽，更是恆春西海岸與南海岸各聚落間的情感大連結。現場歡呼聲伴隨南國豔陽，打破了偏鄉寧靜，也消弭了小校裁併的危機感。

「五校合辦，熱鬧程度翻倍！」現場家長感觸良多地表示，小校辦活動最怕沒氣氛，現在孩子們能跨校交友、同場競技，更有運動會的感覺。五校校長王怡萱、王俞揮、許勝斐、楊瑞麟及許淑真也全員到齊，帶領親師生共同參與，場面溫馨。

主辦單位大光國小表示，透過資源整合，不僅解決了競賽人數不足的問題，更能凝聚恆春半島社區情感。即便少子化的巨浪仍無情衝擊，但這份由五校師生共同築起的熱情防線，不僅守住了校園的歡笑聲，更讓人看見南國深厚的韌性與凝聚力。

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