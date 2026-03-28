阿里山與螢共舞 竹崎光華社區推導覽

光華社區長期推動生態保育，是知名的賞螢景點。（光華社區發展協會提供）

嘉義縣大阿里山區每年四月進入螢火蟲季，竹崎鄉光華社區已有螢火蟲現蹤，阿里山國家風景區管理處攜手光華社區發展協會將於四月三日至廿五日推出「夢幻螢光海—與螢共舞」活動，每週五、六晚間舉行兩場次免費賞螢導覽，遊客在專業導覽人員引領下，能近距離觀察螢火蟲生態，體驗大自然神奇魅力。

阿管處石棹站主任馬紀維說，光華社區是阿里山地區推動螢火蟲保育重要據點，結合在地民宿與業者發展生態旅遊，每年春末夏初，螢火蟲大爆發形成壯觀「螢光海」，成為全台知名賞螢景點之一。

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「夢幻螢光海—與螢共舞」活動四月三日至廿五日的每週五、六晚間舉行，六點半起社區供應茶品、咖啡，遊客可提前到光華社區賞螢園區品嚐，七點至七點半、七點半至八點共有兩個場次賞螢導覽，現場報名即可。

馬紀維表示，以往賞螢活動僅一天就結束，為提升服務品質，深化旅遊體驗，今年安排賞螢導覽，讓遊客在社區培育的導覽人員引領下，賞螢同時了解螢火蟲生態知識，推動永續生態旅遊。

光華社區發展協會理事長劉佳縣說，當地常見螢火蟲品種為黑翅螢、大端黑螢，最近已有成群螢火蟲現蹤；山區道路易濕滑，建議遊客上山賞螢穿著防滑鞋子，手電筒要包紅色玻璃紙，避免光害影響螢火蟲，相關資訊可電洽該協會許小姐：〇九二八六九〇一七八。

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