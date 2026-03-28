斗六人文親水公園啟用 串連膨鼠森林公園

斗六人文親水公園設置23組免費戲水設施。（記者黃淑莉攝）

斗六人文親水公園昨天竣工啟用，設置有廿三組戲水設施，雲林縣府表示，親水公園旁就是已打響名號、每到假日就人山人海的斗六膨鼠森林公園，兩座公園結合將成為中台灣最大、最好玩的親子樂園。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，人文親水公園位在斗六市人文公園區段徵收範圍內，斥資四五〇〇萬元打造，縣府三〇〇〇萬元、斗六市公所一五〇〇萬元，以兒童戲水區為核心，除設置安全且互動性的戲水設施，還有完善的休憩空間、景觀綠化及更衣室，是一座兼具功能性與美感的公共場域。

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昨天啟用儀式結束，一群學童率先體驗，直說好好玩，縣長張麗善也以水槍與學童互動。張麗善表示，斗六人文公園區段徵收占地約十八公頃，其中住宅、商業、社會住宅用、宗教專用區共計十．五公頃，公園、綠地、停車場、滯洪池及道路等公共設施用地有十．四公頃，整個公共設施工程預計今年十月完工，人文親水公園是區段徵收內第一個完成的公共設施，也是斗六首座兒童戲水為主的公園。

張麗善強調，為給孩子難忘兒童節假期，今年雲林童樂會移師到斗六膨鼠森林公園，明天起至四月五日登場，除有氣墊城堡、摩天輪、海盜船、小火車、旋轉木馬等大型遊具進駐，還有攀樹、趣味競賽等體驗，親水公園也會開放戲水。

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