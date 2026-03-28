古坑垃圾山清空 6鄉鎮拚年底前去化

古坑鄉埋掩場原本堆置2萬2千多噸垃圾現已清空，將來只做每日垃圾轉運去化。（雲縣府提供）

雲林縣沒有公有焚化廠，日積月累的垃圾，最高峰時期全縣曾堆置達十七萬噸，近幾年縣府引進「轉廢為能」設備、台塑南亞及外縣市協助，加上垃圾減量等，每日垃圾產出及去化達到平衡，也逐步清運堆置垃圾，本月已解決古坑鄉十多年垃圾堆積問題，年底前還可望陸續清除西螺等六鄉鎮的垃圾山，總計達十三萬噸。

古坑10多年堆積問題解決

環保局長張喬維說，雲林一年約十三萬噸垃圾，過去須仰賴外縣市焚化廠協助處理，這幾年縣府透過零廢棄資源化系統（ZWS）、移動式垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）系統處理設施，同時加強資源回收、廚餘回收等垃圾減量措施，去年初每日垃圾量產出及去化已達平衡。

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張喬維指出，經評估有七個鄉鎮掩埋場堆置的垃圾須優先去化，累計有十三萬噸，在環保局、古坑公所與焚化廠配合調度下，率先協助清運古坑堆置垃圾，截至本月二萬二千多噸堆積垃圾已全數清空，未來掩埋場只做每日垃圾轉運去化，覆土整地轉型做為古坑天然災害及不可燃廢物的暫置處理所。

7鄉鎮13萬噸垃圾可望淨空

雲林縣長張麗善昨天與古坑鄉長林慧如等人到古坑掩埋場視察，張麗善指出，各鄉鎮掩埋長期推置的垃圾山，衍生鄰近環境衛生疑慮，且引起民怨，古坑掩埋場原本堆置有五、六層樓高垃圾山，現已全部清空，場區周邊環境大大改善，以後古坑的垃圾可做到每日收運即時轉運目標。

張喬維表示，古坑掩埋場是縣內第一座完成堆置垃圾清空，接著還有北港、林內、崙背、西螺、元長及斗南等六鄉鎮，環保局會逐一輔導及配合公所改善工程，在今年底前完成淨空及整頓。

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