青壯年癌友 重返職涯受阻

「想工作卻回不去，也找不到新工作」是許多青壯年癌友共同面臨的困境。（癌症希望基金會提供）

四十二歲卵巢癌病友白小姐原為資深工程師，治療期間仍努力兼顧工作，但療程告一段落準備復職時，被公司以業務緊縮為由資遣。之後求職過程中，她因揭露病史屢遭質疑，面試機會明顯減少，甚至陷入「該不該誠實說明」的兩難。

隨著癌症存活率提升，越來越多青壯年癌友在治療後面臨「想工作卻回不去」的困境。癌症希望基金會昨指出，現行政策多聚焦治療與存活率，對重返職場的制度支持明顯不足，讓癌友在復職與求職兩端受阻。

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癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增癌症人數逾十三萬人，其中約一半為六十五歲以下族群，且五年存活率超過六成，顯示癌症逐漸轉為可長期共存的慢性疾病，但「想工作卻回不去，也找不到新工作」，成為許多青壯年癌友共同面臨的困境。

輔仁大學社工系副教授劉一龍去年底進行「癌友就業現況調查」，回收四〇八份有效問卷，受訪者平均年齡四十七歲，結果顯示，超過九成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數獲得支持。劉一龍分析，問題在制度缺乏明確指引。

基金會建議政府借鏡日本經驗，建立癌友就業專區並制定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，讓企業與勞工在復職安排、工時調整與職務適配上有明確依循。

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