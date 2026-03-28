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    首頁 > 生活

    教檢去年通過率逾5成 4月9日起報名

    2026/03/28 05:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部昨日公告今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章，報名將於四月九日展開。（資料照）

    教育部昨日公告今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章，報名將於四月九日展開。（資料照）

    教師鐵飯碗生鏽？根據教育部統計，去年教師資格考試有一萬四六四人報考、九七六〇人到考，最終五二七四人通過，通過率約五十四．〇四％；前年則有九六二〇人到考、五〇二二人通過，通過率約五十二．二％，整體維持約五成上下的穩定水準，顯示考試具一定門檻，但難度相對穩定。

    教育部昨日公告今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章，報名將於四月九日展開，教師資格考試即為一般所稱的「教檢」，為取得教師證的重要門檻，通過後方可參加各縣市辦理的教師甄試（教甄），進一步取得教職。

    教育部師藝司科長卓意屏說明，考試訂於六月十四日舉行，採網路報名並須完成繳費，報考人須備妥身分證明、師資職前教育證明及學位證書等資料。

    卓意屏表示，教師資格考試每人報名費為一〇〇〇元，低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭考生可申請減免或補助，並提供身心障礙者等特殊應考服務。

    教育部表示，近年持續調整中小學教師待遇，除配合軍公教整體調薪外，也調升導師職務加給，並針對行政負擔提供額外加給。教育界指，正式教師的待遇不差，碩士起薪逾五萬元，加上工作穩定，並沒有教師荒問題，而是代理教師荒。

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