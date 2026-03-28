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    首頁 > 生活

    竹北「星空」網球場、匹克球場 開箱

    2026/03/28 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    竹北市長鄭朝方跟嘉豐國小匹克球校隊隊員體驗星空球場。（記者黃美珠攝）

    竹北市長鄭朝方跟嘉豐國小匹克球校隊隊員體驗星空球場。（記者黃美珠攝）

    公所斥資逾2700萬打造

    新竹縣竹北市公所斥資逾二千七百萬打造，位於文興路跟自強一路口的「星空」網球場和匹克球場，昨天由竹北市長鄭朝方會同新竹縣網球協會理事長陳詩文、網球國手蔡長霖以及嘉豐國小的匹克球校隊共同「開箱」體驗，宣告這處球場正式「開打」。

    4月底前可免費租借

    鄭朝方也宣布竹北市民的Happy Hour，從昨天（廿七日）下午三點起到四月卅日前，線上受理免費租借場地，第一週每人、每天可免費使用網球場或匹克球場兩個小時，後續使用時間會視其人氣狀況滾動式調整。

    兩個球場延續之前球場的星際風，一個是公所打造的首座網球場，匹克球場則是大新竹唯一的公立球場，因腰燈選用極光紫，地坪則是薰衣草紫，鄰近完工時就有很多人前去踩點朝聖。

    陳詩文說，大部分球場都是內、外場同一色調，首次看到這樣的搭配，原本擔心會產生視差影響打球，結果發現完全不會影響，而且又美麗。國內公、私立球場很少有像世界網球四大公開賽般，在周邊附屬設施規劃有在地（竹北）的字樣或圖騰，讓他很驚艷。

    陳詩文持續敲碗期待竹北能再增設一個擁有十面到十二面、能舉辦全國性賽事的大型網球場，畢竟新竹縣是全台唯一沒有這樣網球場的縣市。

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