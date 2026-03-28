桃園勞檢員不足 1人負責逾百個工地

多位桃園市議員憂心勞動檢查員人力不足。（桃園市府提供）

桃園市議會定期會昨為市府勞動局工作報告議程，議員李宗豪、林政賢質詢時說，勞動檢查員每人負責超過一百個工地、處理案件數超過二四四件，人力明顯不足；勞動局長李賢祥答詢表示，勞檢員編制六十九人，實際進用五十八人，缺額十一人，近日將再增補兩人。

李宗豪說，市府勞檢員薪資約四萬五千元到五萬四千元，業界的相同專業人員待遇都較高，職安人員月薪甚至達六到十二萬元不等，市府的勞檢員薪資吸引力不足，建議編列久任獎金、專案助理費等，才可能吸引人才並留得住。

請繼續往下閱讀...

林政賢表示，桃園市是工業大城，現有勞檢人力卻不足，統計到去年八月底，勞檢員缺額率約廿六％，近兩年平均離職率廿三％，人才持續流失中，應增加聘用人力；議員黃敬平、林志強也認為，市府應正視勞檢員不足的問題，持續強化稽查，才能落實勞工在工地的安全維護。

勞動局官員表示，解決勞檢員人力不足的短期規劃，將向勞動部爭取增補人力並運用專案計畫，引進具職安背景的專業人員，部分專業檢測如噪音、化學暴露等委由合格機構辦理，並由財團法人職業災害預防及重建中心協助辦理高風險產業輔導與複查。

另，遴選具職業安全、工業衛生背景的專業人員組成工安輔導團，針對營造業、製造業、高空作業等高職災風險產業，先行進場輔導改善；至於中、長期規劃，將爭取正式編制員額、久任獎金、檢討勞檢員與民間職安人員薪資落差，及結合大專校院培育職安專才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法